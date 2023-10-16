İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, 81 ilde aday çıkaracaklarını söyledi: "Bu konu bizim için nihayete erdi"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararlarının kesin olduğunu belirten Zorlu, önümüzdeki ay CHP kongresinden çıkacak sonuçla ilgilenmediklerini ifade etti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Başkanlık Divanı toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Zorlu, CHP kongresinden çıkacak sonuçla yerel seçimde 81 ilde aday çıkarma kararları arasında bir ilişki olmadığını belirterek "Bu konu bizim için nihayete ermiş bir konudur" dedi.

CHP kongresi ile ilgilenmediklerini ifade eden Kürşad Zorlu, 81 ilde aday çıkarma kararlarının net olduğunu şu sözlerle vurguladı:

"Kongreden çıkacak sonuçla bizim kararımız arasında hiçbir ilişki yoktur. İYİ Parti, Genel İdare Kurulu’nun kararı doğrultusunda 81 ilde adaylarını çıkaracak ve rekabette bu öncülüğü milletimize yapacaktır."

"PEŞ PEŞE AÇIKLAYACAĞIZ"

Kürşad Zorlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı ittifak açıklamasının divan toplantısında gündeme gelip gelmediği sorusuna, “Böyle bir değerlendirmemiz olmadı. Böyle bir iletişim de yok. Bu konu bizim için nihayete ermiş bir konudur. Çalışmalarımızı çok ciddi bir şekilde olabildiğince hızlı bir biçimde yürütüyoruz. Adaylarımızı önümüzdeki günlerde peş peşe açıklamaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.

Zorlu, Meral Akşener’in perşembe günü Düzce Belediye Başkanı adayını açıklayacağını da söyledi.

"İSRAİL'İN İNSANLIK DIŞI EYLEMLERİNİ KINIYORUZ"

İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmaları da değerlendiren Zorlu, "İsrail’in, bir karşı propagandayla meşru göstermeye çalıştığı ve Gazzeli sivilleri hedef aldığı insanlık dışı eylemleri kınıyoruz. Bununla birlikte unutmamak gerekir ki, gelişen olaylar karşısında ne Hamas, Filistin halkını; ne de bugünkü İsrail yönetimi, İsrail halkını tümüyle temsil etmektedir" diye konuştu.