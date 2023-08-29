İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan Ankara ve İstanbul sorusuna yanıt: Kendi adaylarımızı çıkaracağız

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul’da aday çıkarıp çıkarmayacaklarına yönelik soruya “Kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede bu hazırlıkları tamamladığımızda milletimizle bilgisini paylaşacağız” diye yanıt verdi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündemdeki konulara ilişkin konuşan Zorlu, yaklaşık 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul da dahil kendi adaylarını açıklayacaklarını ve aday çalışmalarını kısa süre içinde tamamlayacaklarını söyledi.

"KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ"

Kürşad Zorlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, eylül ayının ortasından itibaren teşkilatlarla bir araya gelmeye başlayacağını ifade etti. Mayıs ayındaki seçimlerde Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun karışına aday çıkarıp çıkarılmayacağı sorulan Zorlu, şu yanıtı verdi:

“2019 seçimlerindeki başarının ortaya çıkışında İYİ Parti’nin büyük bir çabası oldu. Bu fikri zaten genel başkanımız bazı kanallarda söyledi. Orada bir iş birliği kurulması bizim teklifimizdi. O zaman o sorumluluktan ve milletimizin talebinden kaçmadık ve bugünkü görüntü ortaya çıktı. Ancak bazı siyasi partilerin İstanbul ve Ankara’da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu çokça köpürtüyorlar ama biz çok net bir şeyi ortaya koyduk. Biz kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede bu hazırlıkları tamamladığımızda milletimizle bilgisini paylaşacağız.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki gün önce yaptığı açıklamada İstanbul ve Ankara'da İmamoğlu ile Yavaş'ın karşısına aday çıkarıp çıkarmayacaklarına yönelik soruya, "Bu iki arkadaşımızın karşısına aday çıkarılacak, çıkarılmayacak, onlara günü geldiğinde bakılır" cevabını vermişti.

BAKALIM SAYIN ERDOĞAN NE DİYECEK?

Akşener’in yerel seçimlere ayrı ayrı girilmesi için yaptığı çağrıya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin verdiği "Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur" şeklindeki yanıt sorulan Zorlu, şunları söyledi:

“Bu konuyla ilgili Sayın Erdoğan’ın da bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu sistemin getirdiklerine bugüne kadar şöyle bir bakalım. Ülkemizdeki kutuplaşmaya, kıskaç siyasetine, bir tarafın sürekli kazanan bir tarafın sürekli kaybeden olduğu bir portre. İktidar ve onun yandaşları üzerinden konuşlandırılan devletin kaynakları. Bu siyasi partilerce öylesine özümsendi ki, devletimizin kaynakları hoyratça kullanıldı. Bakalım Sayın Erdoğan başta olmak üzere ne cevaplar gelecek."