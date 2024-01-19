İYİ Parti Sultangazi teşkilatında "İmamoğlu" istifası

İstanbul'da İYİ Parti Sultangazi İlçe Başkanı Sinan Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazanacak ve doğru aday İmamoğlu" sözlerine yer vererek Divan Kurulu ve teşkilat mensupları ile birlikte istifa ettiklerini duyurdu.

İstanbul'da İYİ Parti Sultangazi İlçe Başkanı Sinan Taşkın, teşkilatı ile birlikte istifa ettiklerini duyurdu.

Taşkın, sosyal medya hesabı X'te videolu bir paylaşım yaparak istifa ettiğini açıkladı.

Paylaşımında, istifa gerekçesini de açıklayan Taşkın, "Kazanacak ve doğru aday, Sayın İmamoğlu'nu desteklemek üzere istifa ediyoruz" sözlerine yer verdi.

Taşkın'ın paylaşımının tamamı şöyle:

"Kamuoyunun Bilgisine; Kuruluşundan Beri Büyük Emek verdiğim; İyi parti Sultangazi ilçe başkanlığı görevimden, Çok değerli Divan kurulu ve teşkilat mensubu arkadaşlarımız ile beraber, Kazanacak ve doğru aday, Sn İmamoğlu'nu desteklemek üzere istifa ediyoruz.."