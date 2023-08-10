İYİ Parti yerel seçim ittifakına mesafeli: Oktay Vural’dan açıklama

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, “Yerel seçimlerle ilgili partinin elbette bir tutumu olacaktır. Ama bir ittifak arayışımız da yok, teklifimiz de yok. Biz Türkiye'yi yenilemek istiyoruz” dedi.

Uzun yıllar MHP’de vekillik yaptıktan sonra bir süre siyasete ara veren ve seçimlerin ardından İYİ Parti Siyasi İşler Başkanlığına getirilen Oktay Vural, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerle ilgili açıklamada bulundu.

İYİ Partili Vural, şu anda bir ittifakın söz konusu olmadığını ve bir ittifak arayışlarının olmadığını söyledi.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’a konuşan Vural, 2023 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili, “Biz çoğunlukta kaybettik. Bunun çaresi toplumsal çoğunluğu kendi lehine çevirmek. Bunun için çalışacağız. Halkın çoğunluğunu alacağız. Daha fazla toplumsal desteği sağlamak için uğraşacağız. İttifak gerekiyorsa o daha sonraki konu” değerlendirmesinde bulundu.

Vural, yerel seçimlerin ise bazı özellikleri olduğunu kaydederek, “Şu anda bir ittifak söz konusu değil. Yerel seçimlerle ilgili partinin elbette bir tutumu olacaktır. Ama bir ittifak arayışımız da yok, teklifimiz de yok. Biz Türkiye'yi yenilemek istiyoruz. Türkiye'yi dönüştürmek istiyoruz. Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe gitmesini istiyorsak halkın büyük çoğunluğunun bize yönelmesini sağlamamız gerekiyor. Elimizdeki oyu yeterli görmüyoruz. Yeterli görmüyorsak halka gideceğiz” dedi.

“Yerel seçimlere ilişkin nasıl karar verilecek, onu partimiz değerlendirecek ama biz Türkiye'yi kazanmak istiyoruz, Türkiye'nin kazanmasını istiyoruz” ifadelerini kullanan Vural, “Esas hedef bu. Türkiye'nin geleceğine biz talibiz, yönetimine talibiz. Yerel seçimlerde nerede ne yapılabilir? Yerel seçimin özellikleri vardır. Bunun şu andaki bir mesele olduğu kanaatinde değilim” yorumunu yaptı.