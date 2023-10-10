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İYİ Parti yıldönümünde beyannamesini duyuracak

Siyaset
  • 10.10.2023 06:00
  • Giriş: 10.10.2023 06:00
  • Güncelleme: 10.10.2023 08:13
İYİ Parti yıldönümünde beyannamesini duyuracak
Kürşad Zorlu

Haber Merkezi

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, partisinin Başkanlık Divanı toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Zorlu, özetle şunları söyledi: “İYİ Parti’mizin altıncı kuruluş yıl dönümü programı 21 Ekim 2023 Cumartesi günü Ankara Ulus Atatürk Spor Salonunda, saat 11.00’de gerçekleştirilecektir.

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in Demokratik Millî Yükseliş Beyannamemizi aziz Türk milletinin takdirine sunacağı buluşmamıza tüm vatandaşlarımız davetlidir. Geride kalan altı yıl içerisinde her türlü engellemelere ve imkânsızlıklara rağmen ortaya koyduğumuz mücadele, milletimizin bizden beklediği hür ve müstakil siyaset anlayışımızdaki kararlılık ile geleceğe taşınacaktır.”

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