İYİ Partili Çömez: Somali Büyükelçiliği'ne açıkça bir ikazda bulunmak istiyoruz

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduktan sonra ülkeden kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında Somali Büyükelçiliği önünde açıklama yaptı. Çömez, açıklamasında, " Biz, tekrar Somali Büyükelçiliğine açıkça bir ikazda ve uyarıda bulunmak istiyoruz. Gereğini yap ve Türkiye'de bu hassasiyetin ne kadar dramatik olduğunu diplomatik bir şekilde kendi cumhurbaşkanına, kendi devletine ilet. Bu şahsın iadesini sağla" dedi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Somali Büyükelçiliği önünde yaptığı açıklamada, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un Türkiye'ye iade edilmesini istedi.

Çömez, bir grup partiliyle, Göçer'in ölümüne ilişkin Somali'nin Ankara Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı.

Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarılmadığını belirten Çömez, "Gözaltı kararı olmadığı için bu şahıs elini kolunu sallayarak, arkasında hayata veda etmiş bir genç, gözü yaşlı bir kadın ve iki yavru bırakarak ülkeyi terk etti. Bu şahsın Dubai'de olduğuna dair çok önemli işaretler var" diye konuştu.

Somali Cumhurbaşkanı'na bir mektup göndermek için Somali'nin Ankara Büyükelçisi'nden randevu talep ettiğini kaydeden Çömez, şunları söyledi:

"Somali Cumhurbaşkanı'na 'Bu suçluyu lütfen iade et ve bu suçlu gelip Türk yargısı önünde hesap versin' diye mektup göndermek istedim. Büyükelçinin Türkiye'de olmadığı söylendi. Biz, tekrar Somali Büyükelçiliğine açıkça bir ikazda ve uyarıda bulunmak istiyoruz. Gereğini yap ve Türkiye'de bu hassasiyetin ne kadar dramatik olduğunu diplomatik bir şekilde kendi cumhurbaşkanına, kendi devletine ilet. Bu şahsın iadesini sağla."

Çömez, üzerinde Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un fotoğrafı olan Türkçe ve İngilizce "aranıyor" yazılı pankartı açmalarının ardından Büyükelçilik önünden ayrıldı.