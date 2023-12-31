İYİ Partili isim, başarısızlığını gerekçe göstererek istifa etti
İYİ Parti Kaman İlçe Başkanı Hüseyin Karaboğaz, "başarısızlığını" gerekçe göstererek istifa etti. Karaboğaz, konuya ilişkin açıklamasında, "İlçemde de oylarımızın düştüğü ve bir başarısızlığın olduğu aşikar. Nedeni ne olursa olsun, başkan ben isem ilçemdeki sorumluluk da bana aittir" ifadelerini kullandı.
Kırşehir Kaman İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Karaboğaz istifa etti.
Sosyal medya hesabından görevi bıraktığını duyuran Karaboğaz; son seçimlerden sonra kan değişimi olması gerektiğini belirtti. Karaboğaz, Kaman’daki oy oranlarının yüzde 8 düştüğünü ve bu konuda sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.
Karaboğaz’ın açıklaması şöyle:
"2017 yılında Müfit Göçen başkanımın tebliği ile İYİ Parti Kurucu İlçe Başkanlığına atandım. Bugüne kadar Kaman’ımıza dilinin döndüğü, gücümün yettiği kadar hizmet etmeye çalıştım. Son seçimlerden sonra il başkanlığımızda bir kan değişimi şekillendi. İlçemde de oylarımızın düştüğü ve bir başarısızlığın olduğu aşikar. Nedeni ne olursa olsun, başkan ben isem ilçemdeki sorumluluk da bana aittir."