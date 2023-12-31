İYİ Partili isim, başarısızlığını gerekçe göstererek istifa etti

İYİ Parti Kaman İlçe Başkanı Hüseyin Karaboğaz, "başarısızlığını" gerekçe göstererek istifa etti. Karaboğaz, konuya ilişkin açıklamasında, "İlçemde de oylarımızın düştüğü ve bir başarısızlığın olduğu aşikar. Nedeni ne olursa olsun, başkan ben isem ilçemdeki sorumluluk da bana aittir" ifadelerini kullandı.

Siyaset 31.12.2023 13:55 Giriş: 31.12.2023 13:55

Güncelleme: 31.12.2023 14:07 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA