SMS'ler gönderiliyor: İYİ Partililere ‘istifa etme’ tarifi

İYİ Partili Buğra Kavuncu, birçok partiliye nasıl istifa edeceklerini tarif eden SMS’ler gönderildiğini duyurdu.

İYİ Parti DYB(Diyarbakır) adıyla üyelere gönderilen SMS’te “Sayın üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz M. Salim Ensarioğlu ile Diyarbakır İl Teşkilatımız İYİ Parti’den istifa etmiştir. Siz de istifa etmek isterseniz e-Devlet üzerinden Siyasi Parti Üyeliği Başvurusu menüsünden İYİ Parti’den istifa edebilirsiniz” dendi.

Bu mesajı X hesabından paylaşan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, buna benzer çok sayıda SMS’in gönderildiğini öne sürerek, “Gerekli tedbiri alıyoruz” dedi.

Tepkisini dile getiren Kavuncu, şunları yazdı:

“Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor. Gerekli tedbiri alıyoruz. Bunların sebebi de çok belli, önceki akşam katıldığım canlı yayında gerçek sayıları ve gerekçelerini açıklayınca delege ve siyaset ağalarının üyelerimizi maraba zannettiği gerçeği de ortaya çıktı. Bu siyasi düzeni, eskimiş siyaset anlayışını değiştirmemiz lazım. Bunun da yolu çağa uygun bir Siyasi Partiler Kanunu'ndan ve demokrasinin daha fazla dijitalleştirilmesinden geçiyor. İradeniz kimsenin ipoteği altında değil, hür ve müstakil budur!”

Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor.



Gerekli tedbiri alıyoruz.



Bunların sebebi de çok belli, önceki akşam katıldığım canlı yayında gerçek sayıları ve gerekçelerini açıklayınca delege ve siyaset ağalarının üyelerimizi maraba zannettiği gerçeği de ortaya çıktı.



Bu… pic.twitter.com/IKdqJXUDrI — Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) December 22, 2023

İYİ PARTİ'DEKİ İSTİFALAR

Partisinin "merkezden uzaklaşmasını" eleştiren Ensarioğlu, Şeyh Said ile ilgili açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilmişti. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etmişti.

Üst üste istifalar ile sarsılan partideki ilk istifa, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu’ndan gelmişti. Partisinin AKP ile ittifak yapması gerektiğini belirten Hatipoğlu, ardından İYİ Parti’den istifa ederek AKP'ye katılmıştıu. Hatipoğlu’nun ardından Ankara Milletvekili Adnan Beker ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti’den ayrılmıştı.

Çözülmenin sürdüğü partide Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ise ihraç edilmişti. "Tarikatlar raporunu" hazırlayan eğitim politikası uzmanı Prof. Dr. Esergül Balcı, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı.