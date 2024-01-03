İYİ Partili Kıdık istifa etti: İç hesaplar ülke gerçeklerinin önüne geçti

İYİ Parti'de istifa furyası devam ediyor. Son olarak partinin İBB Meclisi Üyesi Ali Kıdık, istifa ettiğini duyurdu. Kıdık, "İYİ Parti maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak 'Muhalefete muhalefet' eden konumuna gelmiştir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Üyesi Ali Kıdık, partisinden istifa etti.

İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Kıdık, İYİ Parti’nin ülke gerçeğinden uzaklaştığını ve 'muhalefete muhalefet eden' bir konuma geldiğini söyledi.

Kıdık, "Yedi yılı aşkın süredir yaptığımız mücadelenin kıymeti olmadığını görmek, daha çok dedikodunun itibar gördüğü, iç hesapların ve hesaplaşmanın ülke gerçeklerinin önüne geçmesini görmekten üzgün olduğumu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Kıdık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Gerekçelerini sonra açıklamak üzere bugün itibari ile İYİ Parti üyeliğimi sonlandırıyorum. Büyük umutlarla kurduğumuz İYİ Parti maalesef ülkemiz gerçeğinden uzaklaşarak 'Muhalefete muhalefet' eden konumuna gelmiştir.

Oysa bu ülkenin her gün derinleşen o kadar çok sorunu varken, toplumun sorunlarına çare araması ve mevcut iktidara alternatif olduğunu göstermesi gerekirken kendi içinde yaşadığı güven sorunu sebebiyle hedefinden tamamen uzaklaşmıştır.

"SAYFALARCA SEBEP YAZABİLİRİM"

Bugün 'hür ve müstakil' denilen yürüyüş, masadan kalkıldığında gerçekleşmeliydi. Sayfalarca sebep yazabilirim. Yedi yılı aşkın süredir yaptığımız mücadelenin kıymeti olmadığını görmek, daha çok dedikodunun itibar gördüğü, iç hesapların ve hesaplaşmanın ülke gerçeklerinin önüne geçmesini görmekten üzgün olduğumu ifade etmek isterim.

İYİ Parti teşkilatlarımızın tamamına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Zira onlar Ankara'da bulunan genel merkezden çok daha inançlılar, çok daha fazla emek sahibi olduklarına şahidim. Saygılarımla."