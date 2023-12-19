Meral Akşener: Ankara ve İstanbul'da da seçimlere tek başımıza giriyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, diğer illerde olduğu gibi Ankara ve İstanbul'da da seçimlere yalnız gireceklerini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Uşak teşkilatı ile buluştu. Muhammet Gür'ü partisinin Uşak Belediye Başkan adayı olarak ilan eden Akşener, daha sonra yerel seçimlerle ilgili farklı mesajlar da verdi.

Akşener, İYİ Parti'nin Türkiye'nin her ilinde olduğu gibi Ankara ve İstanbul'da da seçimlere yalnız gireceğini açıkladı.

"BAŞARISIZLIK OLURSA SORUMLULUK BENİM"

Kararın kendi talimatı olduğunu vurgulayan Akşener, şunları söyledi:

"Buradan ilan ediyorum. Bu benim fikrim, benim talimatım: Her yerde tek başımıza giriyoruz. Ankara'da da İstanbul'da da tek başımıza giriyoruz. Her ilçede tek başımıza giriyoruz. Ben başaracağımıza inanıyorum. Bunun sonucunda bu başarı hepimizindir. Başarısızlık olduğu takdirde de benimdir, o sorumluluğu yerine getireceğim. Ona göre çalışacaksınız, çalışacağız. Eğer bedel ödememi istemiyorsanız çalışacaksınız."

İYİ Parti GİK'te CHP ile işbirliği yapmama kararının ardından İYİ Parti'nin 81 ilde seçimlere tek başına girmesi kesinleşse de Ankara ve İstanbul'da İmamoğlu ve Yavaş'ın desteklenebileceği dile getiriliyordu. Akşener ilk kez Ankara ve İstanbul'dan özel olarak bahsederek bu iki ilde de aday göstereceklerini ilan etti.