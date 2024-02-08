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İYİ Partili milletvekiline esnaftan pankartlı borç tepkisi: "Paramızı ödeyin"

Yozgat’ta milletvekili seçimleri sırasında yapılan reklam çalışmaları sonrası İYİ Partili milletvekilinden parasını alamadığını iddia eden esnaf, astığı pankartla tepkisini dile getirdi.

Güncel
  • 08.02.2024 18:59
  • Giriş: 08.02.2024 18:59
  • Güncelleme: 08.02.2024 19:06
İYİ Partili milletvekiline esnaftan pankartlı borç tepkisi: "Paramızı ödeyin"

Yozgat’ta bir esnaf, milletvekili seçimleri sırasında yapılan reklam çalışmalarının karşılığında İYİ Parti milletvekilinden parasını alamadığını iddia etti.

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kente geldiğini öğrenen esnaf, geçiş güzergahlarına ve bir binanın çatısına pankart astı.

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar’dan parasını alamadığını öne süren esnafın astığı pankartta, “Borcunuzu ödeyin. Milletvekili seçimlerinde yapılan reklam çalışmalarını Lütfullah Kayalar ödemedi. Paranızı ödeyin” ifadeleri yer aldı.

Pankart görenlerin dikkatini çekti.

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