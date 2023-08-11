İYİ Partili Oktay Vural: İttifak mecburiyetini reddediyoruz

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, yerel seçimlere doğru giderken ittifak tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. İYİ Parti’nin ittifaklara mecbur olmadığını savunan Vural, “Böyle bir mecburiyeti reddediyoruz. Biz sadece millete mecburuz. İYİ Parti rüştünü ispat etmiş bir parti” dedi.

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, ittifak tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre İYİ Partili Vural, ittifaklara mecbur olmadıklarını savundu. Vural, “Böyle bir mecburiyeti reddediyoruz. Biz sadece millete mecburuz” dedi.

Vural, ittifaklara ilişkin, “Biz sadece millete mecburuz. İrademizi birine teslim edecek halimiz yok. Cumhuriyetin yüzüncü yılında irademizi ipotek ettirecek değiliz. İYİ Parti rüştünü ispat etmiş bir parti. Hedefleri ilkeleri var. Başkaları bunu araçsallaştıramaz" derken 'birilerine kazandırmak ya da kaybettirmek gibi bir dertleri olmadığını' öne sürdü.

“YEREL SEÇİMLERİN SİYASÎ SONUCU OLMAZ”

Türkiye'nin sorunlarının çözümü için genel seçimleri işaret eden Oktay Vural, "Yerel seçimlerin siyasi sonucu olmaz" diye konuştu. Vural, "İktidara muhalif bir partiyiz hedef çoğunluğa ulaşmak. Türkiye'nin sorunlarının çözüm yeri genel seçim iradenin değiştirilmesi gereken yer genel seçim. Yerel seçimlerin siyasi sonucu olmaz. Türkiye'nin sorunlarının kaynağı yerel yönetimler değil" diye konuştu.

“HDP İLE OLMAYIZ”

HDP'nin içinde olduğu bir ittifakta yer almayacaklarını da söyleyen Vural, "HDP ile olmadık olmayacağız. HDP ile işbirliği algısının maliyetini gördük. Seçim döneminde teşkilatlarımız HDP konusunda haksız saldırılara maruz kaldı" dedi.





