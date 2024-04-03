İYİ Partili Poyraz: Van seçimleri yenilenmeli

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Van Büyükşehir Belediyesi’ni kazanan DEM Parti başkan adayı Abdullah Zeydan’ın “seçilme haklarının” geri alınarak mazbatanın ikinci olan AKP adayına verilmesi kararını “Van’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi gerekmektedir” dedi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili, avukat Uğur Poyraz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Van Büyükşehir Belediyesi’ni yüzde 55,51 kazanan DEM Parti’li Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iadesi kararının iptal edilerek başkanlık mazbatasının seçimlerde yüzde 27,15 oy alan AKP’li aday Abdulahat Arvas’a verilmesi kararıyla ilgili ANKA Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu.

Seçmen iradesine saygı göstermenin demokrasinin ve hukuk devleti ilkesinin gereği olduğunu ifade eden Poyraz, Van Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde hukuki hatalar yapıldığını, bir adayın mahkumiyetine bağlı olarak mahkeme tarafından ‘yasaklanmış haklarının geri verilmesi için öngörülen yasal sürenin ihmal edildiğini belirtti.

Poyraz şunları söyledi:

“Verilen karar tartışmasız olarak yanlıştır. Cumhuriyet Savcısının yaptığı ‘yazılı emir’ başvurusu da hukuk tekniği açısından hem usulen hem de içerik olarak doğrudur. Hakimlerden oluşan YSK ve bağlı seçim kurullarının sorumluluğu, adaylarla ilgili hukuki durumu incelemek ve buna göre adayın başvurusuna ilişkin karar vermekken anlaşılan o ki bu olayda görevlerini layığınca yapmamışlardır. Sonucu itibari ile Van ilimizin seçmenlerinin iradesinin hiçe sayılma sonucu Mahkeme ve Seçim Kurulunun görevi ihmalleri, sorumluluklarını yerine getirmemeleri yüzündendir.

"İYİ İKİNCİ TEKLİF SAHİBİNE İHALEYİ VERİR GİBİ..."

Mevcut iktidar ve kadrolarının uzmanlaştığı alan ihaleler olduğu için; seçimlerde ortaya çıkan bu soruna da ihalelerdeki uygulamalardan çözüm arıyorlar. Seçmenin iradesini görmezden gelip en iyi ikinci teklif sahibine ihaleyi verir gibi ikinci en çok oy alan adaya mazbata vermek seçmen iradesinin gasbıdır.

"SEÇİMLERİN YENİLENMESİ GEREKMEKTEDİR"

Hukuki görüşümüz, Yargı organının yaptığı hatalar, seçmen iradesini ortadan kaldırmak için araçsallaştırılamaz. Bu yüzden Van’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi gerekmektedir. Partiler seçime girme yeterliliği olan adayları ile yeniden yarışmalıdır. Ortaya çıkan sonucu da demokrasinin bir gereği olarak herkes kabul etmelidir."