İYİ Partili Ümit Özlale'den Aytun Çıray'la ilgili tartışma yaratacak sözler

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, "2 Mart gecesi 6’lı masa toplantısından sonra milletvekili ve divan üyeleri toplandı. O masada konuşulanları anlatsam ve Aytun Bey’in oradaki tekliflerini söylesem bir daha programlara çıkamaz." dedi.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, "2 Mart gecesi 6’lı masa toplantısından sonra milletvekili ve divan üyeleri toplandı. O masada konuşulanları anlatsam ve Aytun Bey’in oradaki tekliflerini söylesem bir daha programlara çıkamaz." dedi.

TV100'de Başak Şengül ile Doğru Yorum programına bağlanan İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AYTUN BEY’İN ORADAKİ TEKLİFLERİNİ SÖYLESEM BİR DAHA PROGRAMLARA ÇIKAMAZ"

Altılı masada yaşanan krizle ilgili açıklamalarda bulunan Özlale "2 Mart gecesi 6’lı masa toplantısından sonra milletvekili ve divan üyeleri toplandı.Toplantıda birçok şey konuşuldu. O masada konuşulanları anlatsam ve Aytun Bey’in oradaki tekliflerini söylesem bir daha programlara çıkamaz. İlk önce bunu netleştirelim ama bir siyasetçinin siyasi ahlakı gereği bir GİK toplantısında konuşulanlar genel başkan olmadığınız sürece sizde saklı kalması gereken şeylerdir. Partime bağlı olmanın sorumluluğu ile o toplantıda nelerin önerildiğini söylemem." dedi.