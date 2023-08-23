Aytun Çıray, adaylık sürecinde yaşananları anlattı: Akşener’i ‘onore edecek’ formül CHP’den geldi

İYİ Partili Aytun Çıray, seçimlerden yaklaşık 2 ay önce Altılı Masa'da yaşanan krizin ve sonrasındaki sürecin detaylarını anlattı. Çıray, kendisinin de dahil olduğu görüşmeler neticesinde İmamoğlu ve Yavaş’ın, Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı olacaklarını öngören formülün CHP'den geldiğini, kamuoyuna ise kasıtlı olarak İYİ Parti’den geldiği şeklinde sunulduğunu açıkladı.

İYİ Parti eski İzmir Milletvekili Aytun Çıray, mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’dan kalkması ve geri dönmesi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çıray, Meral Akşener’i ‘onore edecek’ şekilde masaya tekrar dönmesini sağlayan teklifin CHP’den geldiğini belirterek kendisinin de yer aldığı görüşmeleri sosyal medya hesabından anlattı.



Akşener’in 3 Mart’ta masadan kalkmasını hatırlatan Çıray, Akşener’in başdanışmanları olarak Turhan Çömez, Ahmet Fakıbaba ve Birol Aydemir ile sürekli durumu izleyip irtibat halinde olduklarını söyledi. Turhan Çömez’in çağrısı üzerine 5 Mart’ta Ankara’da Atakule’de buluştuklarını anlatan Çıray, aynı günün sabahı kendilerine gelen anket sonuçları için, “İYİ Parti % 6,4’e düşmüştü. Kendi yaptırdığım ankette ise İzmir’de İYİ Parti oyları % 6,8 idi. Bu Türkiye anketini de doğrulamaktaydı” dedi.

“TEKLİF CHP’DEN GELDİ”

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Erdoğan Toprak’ı aradığını aktaran Çıray, TBMM’de bir araya geldiklerini ve Meral Akşener’i ‘onore edecek’ çözümün CHP’den geldiğini söyledi. Çıray, Toprak’ın teklifini, “Kemal Bey, Akşener’in aday yapmak istediği belediye başkanlarını cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını açıklasın ve bunu da İYİ Parti önermiş olsun” şeklinde aktardı.

ASALIM ŞU KILIÇDAROĞLU'NU!

Birinci sıradan kontenjan milletvekili yapılan İYİ Parti’li, Gürkan Hacir’in “Taksim Meydanı” programında..

“Meral Hanım’a dua edin” diye başlayarak..

“O masadan kalkmasaydı ve cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği belediye başkanlarını -cumhurbaşkanı… — Dr. Aytun Çıray (@TCAytunCiray) August 22, 2023





“BİLGE TEKRAR OTURMAYA KARŞI”



Bulunan formül üzerine Turhan Çömez ile birlikte Akşener’in yanına gittiğini ve Bilge Yılmaz’ın da orada olduğunu anlatan Çıray, dört ismin arasındaki görüşmeyi şöyle aktardı:



“Çömez’le birlikte neden tekrar Masa’ya dönülmesi gerektiği konusunda görüşlerimizi de ilettik. Akşener, ‘Bilge tekrar masaya oturmaya karşı; ama bu öneri değerlendirmeye değer’ dedi.”



Aytun Çıray, açıklamayı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sonuçlarının tek hedefi haline getirilmesi üzerine yaptığını da sözlerine ekleyerek, “Yaptıklarım ve yazdıklarım bir kısmınızın hoşunuza gitmeyebilir. Zaten ‘devlet!’in bazı mahfillerinde hoş karşılanmamış olmalı ki birincisinde başarılamayan tasfiye operasyonunun ikincisi ile karşılaştım” ifadelerini kullandı.