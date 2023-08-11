MHP ittifak için zorluyor: Yönter "Çağrının tarafı Akşener" dedi, 26 Ağustos'a işaret etti

MHP lideri Bahçeli'nin yerel seçimler için İYİ Parti'ye yaptığı ittifak çağrısı olumsuz karşılanırken MHP kanadından yeni bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, 26 Ağustos’a işaret ederek "Bu çağrının samimiyetini görmek lazım. Çağrının cevaben tarafı Akşener" diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik 'ittifak' çağrısı gündemdeki yerini korurken, İYİ Partili, ismlerin çağrıya olumsuz dönüşlerinin ardından konuyla ilgili bir açıklama da MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta gerçekleştirmesi planlanan ve 'önemli' olarak nitelenen açıklamalar yapacağınn bildirildiğini anımsatan Yönter, "Bu çağrının cevaben tarafı Sayın Akşener. Değerlendirmelerde bulunacaklardır. 26 Ağustos'ta bir konuşma yapacağı söyleniyor. Çok önemli bir konuşma olacağı iddia ediliyor. Bilemiyorum ki. Süreç bizi mutlaka aydınlatacak. Neyin ne olduğunu yakın bir zamanda göreceğiz" dedi.

CNN TÜRK'ten Göksu Öngören Özgür'e açıklamalarda bulunan Yönter, Bahçeli'nin Ağustos 2019'da kullandığı "Buluşma yerimiz zillet değil, millet" ifadesini hatırlattı.

Yönter,"(Bahçeli) Kucaklaşmadan bahsetmişti. İYİ Parti Genel Başkanı'na 'eve dön' çağrısı yapmıştı. Çağrı karşılık bulmadı. Sessizliğe gömüldüler ya da ironi yaparak cevap vermeye çalıştılar. Sayın Genel Başkanımız çağrılarında samimi, iyi niyetli. Dünkü açıklaması son derece net. Ne diyor, 'Çağırdık dönmediniz. Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına'" diye konuştu.

"NEYİN NE OLDUĞUNU YAKIN BİR ZAMANDA GÖRECEĞİZ"

Bahçeli'nin çağrısının ve zamanlamasının 'tasadüf' olmadığını kaydeden Yönter, şöyle devam etti:

"Komşu komşunun külüne muhtaç. Biz de komşuluk hukuku çok önemlidir. Ahlaki temeli vardır. Ülkenin hayrına geleceğimiz için. Komşuluk hukukunda muhabbet vardır, yakınlık vardır. Husumet yoktur, ayrılık yoktur. Ülke hayrına bir olalım, beraber olalım, komşu olalım. Bu çağrı çok saygın bir çağrı. Bu çağrının samimiyetini görmek lazım. Türkiye'nin geleceği için zilletin bir yol olmadığını, çare olmadığını, çözüm olmadığını akıl vicdan sahiplerinin idrak etmesi lazım. Bu çağrının cevaben tarafı Sayın Akşener. Değerlendirmelerde bulunacaklardır. 26 Ağustos'ta bir konuşma yapacağı söyleniyor. Çok önemli bir konuşma olacağı iddia ediliyor. Bilemiyorum ki. Süreç bizi mutlaka aydınlatacak. Neyin ne olduğunu yakın bir zamanda göreceğiz. Ama Genel Başkanımızın çağrısı tarihi bir çağrıdır. Bu çağrı Türkiye'nin menfaati için yapılmış bir çağrıdır. Bu çağrı günlük siyasi polemiklerin üzerinde geleceğin inşası için düşünülmüş bir çağrıdır."

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına gönderdiği açıklamada, MHP lideri Bahçeli'nin İYİ Parti'ye çağrısını iletmişti.

Bahçeli'nin MHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye katılanlara 2019 yılında partiye dönme çağrısı yaptığını anımsatan Özdemir, "Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız, sizlere hürmetlerini sunarak, İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyor" demişti.

Bahçeli'nin mesajı, İYİ Partili isimlerce olumsuz karşılanmıştı.