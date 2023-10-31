İYİ Partili Ümit Özlale Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Ümit Özlale'nin partideki Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Zorlu, Ümit Özlale'nin yerel seçim çalışmalarına odaklanacağını belirtti.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partideki Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu tarafından yapılan açıklamada Özlale'nin 31 Mart 2024'teki yerel seçim çalışmaları için görevinden ayrıldığı ifade edildi.

Yerel seçimlerde İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen Özlale'nin seçim kampanyasına odaklanacağı aktarıldı.

Açıklamada "Sayın Özlale, yaklaşan yerel seçimlerde İzmir için de büyük bir proje seferberliğine hazırlanmaktadır" denildi.

Öte yandan İYİ Parti'de Ümit Özlale'den boşalan Kalkınma Politikaları Başkanlığı yerine Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı kurulduğu belirtildi.

Yeni kurulan Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı'na M. Cem Özdemir, Özdemir'den boşalan Mali İşler Başkanlığı görevine isevekâleten Sedat Aksakallı getirildi.

İYİ Parti'deki yaşanan görev değişikliklerine ilişkin yazılı açıklama yapan parti sözcüsü Kürşad Zorlu şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık üç yıldır partimizin Kalkınma Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Sayın Ümit Özlale, bilindiği üzere 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız olarak ilan edilmiştir. Görev süresi boyunca ülkemiz için çok önemli projeler geliştiren Sayın Özlale, yaklaşan yerel seçimlerde İzmir için de büyük bir proje seferberliğine hazırlanmaktadır. Bu çerçevede, seçime kalan sınırlı süreyi dikkate alarak; kalan beş ayda yalnızca İzmir'deki seçim kampanyasına odaklanabilmek için Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılma isteğini Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e sunmuş ve söz konusu talep Genel Başkanımızca da uygun bulunmuştur. Birlikte alınan bu karar doğrultusunda Başkanlık Divanımızda; Kalkınma Politikaları Başkanlığı yerine, Sanayi ve Teknoloji Başkanlığımız kurulmuş olup bu göreve Genel Başkan Yardımcımız Sayın M. Cem Özdemir getirilmiştir. Ayrıca Sayın Özdemir'den boşalan Mali İşler Başkanlığı görevi de vekâleten Seçim İşleri Başkanımız Sayın Sedat Aksakallı tarafından yürütülecektir."