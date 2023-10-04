Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e 'adaylıktan çekilme' yanıtı: "Kendi temennisi”

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, Tunç Soyer’in kendisi hakkında söylediği "Adaylıktan çekilebilir" ifadesine ilişkin, “Tunç Bey’in kendi temennisi o” dedi.

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçim hazırlıklarına ilişkin konuşan Ümit Özlale, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'adaylıktan çekilme' sözlerine de yanıt verdi.

“Hazırlıklar çok güzel gidiyor" diyen İYİ Partili Özlale, adaylıktan çekileceği iddialarına “Hayır, Tunç Bey’in kendi temennisi o” diye yanıt verdi.

"İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞÜRÜZ"

'İstanbul ittifakı'nı sağlamanın Ekrem İmamoğlu'nun elinde olduğuna dair açıklamaları da sorulan Özlale, “Ekrem Bey İstanbul İttifakı oluşturmak için bütün partileri dolaşacağını söyledi. Bize de geldiğinde görüşürüz. Zaten daha öncesinde bu konuyla ilgili kararları divana bıraktı. Biz de bütün il ve ilçelerde adaylarımızı çıkaracağız” diye konuştu.

Özlale, ayrıca İYİ Parti’nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylarının henüz belirlenmediğini de dile getirdi.

"BAŞKANLIĞI ÇOK İSTİYORUZ"

İYİ Parti’den adaylıktan çekilme isteği gelirse buna karşı nasıl bir tepki verileceği sorusu üzerine Özlale, “Şu ana kadar parti meclis üst kurularda aldığı bir kararlarda gösterdiği bir adayı hiç geri çekmemiş. Bundan sonra geri çekeceğini düşünmüyorum. Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını çok istiyoruz ve oradaki güçlü temennimizi ve niyetimizi ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.

SOYER NE DEMİŞTİ?

Tunç Soyer, geçtiğimiz hafta TV100 kanalında katıldığı bir programda Ümit Özlale'nin adaylık açıklamasına ilişkin şunları söylemişti:

"Bana çok organik bir durum gibi gelmedi, 4 ay önce milletvekili seçilmiş bir akademisyenin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na talip olması çok anlaşılır bir durum değil benim açımdan."