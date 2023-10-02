Ümit Özlale: "İzmir müzakere konusu edilirse partideki tüm görevlerimden ayrılırım"

İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, 6 ay sonra yapılacak yerel seçimler ve mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu. İzmir adaylığının müzakere konusu yapılması halinde partideki tüm görevlerinden ayrılacağını açıklayan Özlale, 'İstanbul ittifakı'nı oluşturmanın İmamoğlu'nun elinde olduğunu dile getirdi.

İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, mart ayında yapılacak yerel seçimler ve mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İzmir adaylığının müzakere konusu yapılması halinde partiden ayrılacağını açıklayan Özlale, 'İstanbul ittifakı'nı oluşturmanın İmamoğlu'nun elinde olduğunu, Ankara'da ise aday çıkaracaklarını dile getirdi.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Ümit Özlale, İzmir'da adaylığının erken açıklanması için Meral Akşener'e baskı yaptığını söylerken önümüzdeki dönemde 'sıkışmış Ankara siyasetinden' kaçarak yönetim kabiliyetini göstermenin en önemli adaylık motivasyonu olduğunu belirtti.

Adaylığının müzakere edilmesi halinde partideki tüm grevlerini bırakacağını açıklayan Özlale, şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bana yerelde hayalini kurduğum projeleri hayata geçirme fırsatı verecek. Sokak sokak, mahalle mahalle gezdim İzmir'i. Hem Ankara'dan gelen kaynakların kısıtlı olması nedeniyle hem de iyi bir belediyecilik yapılmamasından dolayı çok ciddi problemler olduğunu gördüm. Bu adaylık çok ciddi ve eğer önümüzdeki dönemlerde İzmir bir müzakere konusu edilirse ve benim adaylıktan çekilmem istenirse o zaman ben de bütün görevlerimden ayrılırım."

"İSTANBUL İTTİFAKINI SAĞLAMAK İMAMOĞLU'NUN ELİNDE"

İstanbul adaylığı için görüşme kapısını açık bıraktıklarını belirten Özlale, 'İstanbul ittifakı'nı sağlamanın Ekrem İmamoğlu'nun elinde olduğunu söyledi:

"Ekrem Bey, kendi konuşmasında belirttiği 'İstanbul İttifakı'nı sağlamak için sadece bizimle değil, diğer partilerle de konuşma yapacaktır. O ittifakı sağlayıp sağlayamama ve günün sonunda da aday olup olmama şu anda Ekrem Bey'in elinde. Buradan Meral Akşener'in, 26 Ağustos'taki konuşmasına gidelim. Akşener orada 'Partinin menfaatlerine ve ülkenin menfaatlerini uygun olduğu sürece ittifaklar değil ama işbirliklerine kapalı değiliz' dedi. Eğer Sayın İmamoğlu, İstanbul etrafında o ittifakı oluşturma niyetinde ise partilere gelecektir. Kendisi partilere geldiği zaman da bizler o durumu değerlendirebiliriz. Ama o zamana kadar mutlaka İYİ Parti kendi İstanbul adayını da aynı diğer partilerde olduğu gibi çıkartacaktır."

"YAVAŞ'IN KARŞISINA ADAY ÇIKARACAĞIZ"

Özlale, İstanbul için müzakere kapısını açık bırakırken Ankara'da ise aday çıkaracaklarını "İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak şunu söyleyebilirim; oralarda da bizden aday koyacağız. CHP Ankara'da Mansur Bey'i açıkladı. Onun karşısına bir aday koyacağız" sözleriyle ifade etti.



Ümit Özlale, 14 Mayıs'taki seçimlere 2 ay kala adaylık tartışmaları sırasında Meral Akşener'in masadan kalktığı ve birkaç gün sonra geri döndüğü sürecin iyi yönetilemediğini ve bunun da kendilerine oy kaybettirdiğini savundu:

"2- 6 Mart arasında biz siyasi iletişimi iyi yapamadık. O siyasi iletişimi iyi yapamadığımız süreç bize oy kaybettirdi, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ne kadarının olduğunu ölçemeyiz ama 2- 6 Mart arasındaki krizin İYİ Parti'ye oy kazandırdığını değil, oy kaybettirdiğini söyleyebiliriz."