İYİ Partili Zorlu: İstişare yapıp milletimizle paylaşacağız

Yerel seçimlerde büyük başarısızlık kaydeden İYİ Parti'nin nasıl bir yol izleyeceği tartışılırken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama geldi.

Yerel seçimlerde büyük başarısızlık kaydeden İYİ Parti'nin nasıl bir yol izleyeceği tartışılırken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifa edeceği, İYİ Parti'nin kurultaya gideceği ve Akşener'in yeniden aday olmayacağı gibi iddiaların ardından açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, yol haritalarını belirleyeceklerini ve sonuçların kesinleşmesiyle beraber tüm istişare ve değerlendirmeleri yaparak kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Zorlu şunları kaydetti:

"Büyük Türk Milleti Bugün gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimlerinde milletimiz kanaatini ve mesajını sandıkta ortaya koymuştur. En önemlisi ülkemiz ve Türk demokrasisi bir kez daha ciddi bir sınav vermiştir. Bu vesileyle özellikle sandıklarda yer alan görevlilerimize ve bize destek veren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İYİ Parti olarak seçilen belediye başkanlarını da kutluyor ve milletimize yerelde başarılı hizmetler yapmalarını diliyoruz. Halkımızın sandıkta vermiş olduğu karara elbette saygı duyuyoruz. Bu sonuçları en doğru şekilde okuyarak yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu yol haritası dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin milli çıkarlarını ve her Türk vatandaşının hakkını sonuna kadar korumaya odaklı olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu kapsamda gerek belediye başkanlıkları gerekse belediye meclisi ve il genel meclisi sonuçlarının kesinleşmesiyle beraber tüm istişare ve değerlendirmeleri yaparak milletimizle paylaşacağız. Saygılarımızla."

Büyük Türk Milleti🇹🇷



Bugün gerçekleşen Mahalli İdareler Seçimlerinde milletimiz kanaatini ve mesajını sandıkta ortaya koymuştur.



En önemlisi ülkemiz ve Türk demokrasisi bir kez daha ciddi bir sınav vermiştir.



Bu vesileyle özellikle sandıklarda yer alan görevlilerimize ve bize…