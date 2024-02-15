İYİ Parti’nin Aydın adayı CHP’den ayrılan Özer Kayalı oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak CHP'den ayrılan eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'yı açıkladı.

İYİ Parti’nin Aydın Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları Genel başkan Meral Akşener’in katıldığı törenle tanıtıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına önceki dönem Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı aday gösterildi

Toplantıda konuşan Akşener, “Adayımız, inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız olacak. Kendisi daha önce bir dönem belediye başkanlığı yaptı. Eğer yamuğu olsaydı, bizim partimize gelme cesareti bulamazdı. Aynı şekilde Efeler adayımızın belediye başkanlığı sürüyor. Milletvekilliği döneminden kendisini tanıyorum. Yamuğu, yarası olsaydı, bugün bu salonda olabilir miydi? Adaylarımız temiz, dürüst olmamış olsa, her iki taraftan ok yağmuruna tutulmuş bir partide olamazdılar. 2024 yerel seçimlerinde belediyeleri alacağız. İnşallah başkan adaylarımız seçilecek ve milletimizin vergileriyle oluşan belediye bütçeleri, size ve şehirlerinize kullanacak” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Akşener, Büyükşehir’de Özer Kayalı’nın, Efeler’de Mehmet Fatih Atay’ın, Buharkent’te Hasan Akyol, Kuşadası’nda Behçet Alp’in, Karacasu’da Zeki İnal’ın, Sultanhisar’da Cihan Demirel’in, Germencik’te Aydın Bircan’ın, İncirliova’da Nadir Mıstık, Nazilli’de Cüneyt Korkmaz’ın, Köşk’te Nilgün Baş’ın, Didim'de Atilla Avlayıcı’nın, Karpuzlu’da Veysel Kalfa’nın, Bozdoğan’da Erhan Algan’ın, Çine’de Erkan Bozkurt’un, Söke’de Mehmet Koyuncu’nun, Kuyucak’ta Fahrettin Kemik ve Yenipazar’da İlknur Karaduman’ın, belediye başkan adaylığını açıkladı.