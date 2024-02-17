İzin belgesine ÇEDES’i sıkıştırdılar

Deniz GÜNGÖR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa hayata geçirdiği ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesi kapsamında öğrenciler hedef alınmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilkokul 3. sınıf öğrencileri için düzenlediği Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında gerçekleştirildi. MEB’e bağlı okullarda gerçekleştirilen programın veli izin belgesindeki maddelerde velilerin ÇEDES ve Diyanet’in projelerine de onay vermesi istendi.

İzin belgesinde söz konusu maddede “Bakanlıkça yürütülen diğer projeler (Evimin Sultanları Voleybol, 3*3 Basketbol, Diyanet, Mutlu Çarşamba, SHÇEK, ÇEDES) vb. bunun gibi projelere katılmasına izin veriyorum” ifadeleriyle yer aldı. Velilerin Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı dâhilinde çocuklarında oluşabilecek herhangi bir olumsuz durumdan kaynaklı dava açmaması istenildi. Maddede şu ifadelere yer verildi: “Oğlumun kızımın bu etkinliğe katılmasından ötürü oluşabilecek olumsuz durumlardan dolayı herhangi bir tazminat talebi, hak iddiasında bulunmayacağımı veya dava açmayacağımı, organizasyonda yetkili ve/veya çalışanları bu durumdan sorumlu tutmayacağımı kabul ediyorum.”