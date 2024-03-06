İzinler iptal edilmeli

Haber Merkezi

Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde siyanürlü liç yığınının kaymasıyla toprak altında kalan 9 işçiye arama kurtarma faaliyetlerine ara verilmesi nedeniyle 22 gündür ulaşılamadı. TMMOB’nun İliç’te; kapasite artırımına karşı, Anagold Madencilik ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na açtığı davada, Erzincan İdare Mahkemesi ise yürütmeyi durdurma kararı aldı. Kararı değerlendiren TMMOB Genel Başkan Emin Koramaz "İliç’te yürütmeyi durdurma kararları yetmez, verilmiş bütün ÇED ve işletme izinleri iptal edilmeli, tüm sorumlular yargı karşısında hesap vermeli, işletme derhal kapatılmadır" dedi.

Genel Sekreter Dersim Gül ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mahkemeden bilgileri gizlediğini iddia ederek "Mahkeme ön bilirkişi değerlendirilmesini ve Çevre İzin Lisansı’nın iptal işlemine dayanak olan bilgi değerlendirme ve belgeleri istiyor. Bakanlık bu bilgileri paylaşmıyor. Şu an Erzincan İliç’te altın madeninde yürütme durmuş durumda. Yürütmeyi durdurma kararını vermenin uygulama bakımından herhangi bir karşılığı yok. Bütün ruhsatların iptal edilmesi gerekiyor" diye konuştu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz de Çöpler 2. Kapasite Artışı Nihai ÇED Raporu’nda yığın liç sahasının 5. ve 6. fazları inşa edilmediği halde, inşa edilmiş gibi gösterilerek sahanın kapasitesinin kağıt üzerinde 85,3 milyon tona çıkarıldığını söyledi. Yavuzyılmaz, "Son 2 yıldır bu liç sahasına fazla yükleme yapılmış!" dedi. TTB ise tüm şirket yetkilileri ve kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunarak Anagold Madencilik’e verilen tüm izinlerin iptalini talep etti.