İzlanda'da kadınlar iş bıraktı

Haber Merkezi

Dünyanın cinsiyet eşitliğinde lider konumda olan İzlanda’da kadınlar dün iş bırakıp ve evlerinden çıkıp eylem yaptı. "Siz buna eşitlik mi?" diyorsunuz sloganıyla düzenlenen eyleme ülkenin başbakanı Katrín Jakobsdóttir da katıldı. Kadınların talebi, cinsiyete dayalı baskı ve erkeklerle eşit ücret almak.

Grev tarihi sembolik olarak 1975 yılında kadınların yüzde 90’ının katıldığı ilk grevle aynı günde düzenlendi. Tıpkı 48 yıl önce olduğu gibi binlerce kadın başkent Reykjavik’te meydanı doldurdu.

İzlanda Kamu Çalışanları Federasyonu üyesi ve grevin organizatörü Finnborg Salome da "Başbakanımızın da grevde olması harika, bu ne kadar önemli olduğunu gösteriyor, herkesi cesaretlendiriyor. Ayrıcalıklı bir pozisyonda olsa da, İzlanda’daki tüm kadınlar için eşit haklar için savaşıyor" dedi. İzlanda Cumhurbaşkanı Guðni Th. Jóhannesson ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "1975’teki ünlü kadın grevinden kadınlargünü bu yana 7. kez greve çıkıyor. Eşitlik konusundaki aktivizmleri İzlanda toplumunu daha iyiye doğru değiştirdi ve bugün de değiştirmeye devam ediyor" dedi.