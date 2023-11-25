İzlanda sokaklarında eşit işe eşit ücret talebi sesleri

Buse İlkin YERLİ

Dünya Ekonomik Forumu’na göre, cinsiyet eşitliğinde yüzde 91,2 oranıyla 14 yıldır birinci olan İzlanda’da kadınlar ‘eşit işe eşit ücret’ çağrısıyla geçtiğimiz ay greve çıktı. Başkent Reykjavik’te toplanan binlerce kadın eşitlik taleplerini haykırdı. 24 Ekim’de, Başkan Yardımcısı Katrín Jakobsdóttir dahil on binlerce kadın iş bıraktı. Bu, İzlanda kadınlarının 24 Ekim 1975’ten bu yana yedinci cinsiyet eşitliği greviydi.

İzlandaca ‘Kvennafrí’ denen grev, sistematik maaş ayrımcılığı ve cinsiyete dayalı şiddete karşı dikkat çekmek için yapıldı. 24 Ekim’de bazı okul ve kütüphaneler açılmazken adada sadece bir banka açıktı. Merkezdeki hastaneler sadece acil durumlar için çalıştı. Başkan Yardımcısı Jakobsdóttir resmi görevlerine katılmadı, kabine toplantısını erteletti.