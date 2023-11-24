İzmir ‘adalet’ için yürüyecek!

Haber Merkezi

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, ülkedeki adaletsizliklere karşı 25 Kasım'da düzenleyecekleri yürüyüşe katılım çağrısı yaptı.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, son dönemdeki yargı kararlarına dair başlattığı Adalet Nöbeti'nin 2'ncisini İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirdi. "Herkes için adalet, adalet için demokrasi" pankartının açıldığı açıklamada, sık sık, "Hak, hukuk, adalet", "Faşizme karşı omuz omuza", "Çetelere değil eğitime bütçe" ve "Vergide adalet istiyoruz" sloganları atıldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölgesi Temsilcisi Memiş Sarı, bozuk olan bir düzende sağlam çarkın olmayacağına işaret ederek, "Adaletsizlik her yerde. Eğer adaletten bahsedeceksek Gezi tutsaklarından ve Selahattin Demirtaş'tan bahsetmeliyiz. Adaletsizliğin ortasında adalet isteyenlerin yan yana durması çok önemli. Eğer sizi cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtan AYM'yi tartışılır hale getirirseniz oturduğunuz koltuklar da tartışılır hale gelir. Bu noktada Cumartesi günü saat 13.30'da Sümerbank önünde toplanıp Cumhuriyet Meydanı'na adalet, temel hak ve özgürlükler için yürüyeceğiz. İzmir halkını yürüyüşe bekliyoruz" dedi.