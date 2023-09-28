İzmir Adliyesi önünde çıkan silahlı kavgada 20 şüpheli savcılığa sevk edildi
İzmir Adliyesi karşısındaki lokantada çıkan silahlı kavgayla ilgili 20 şüpheli savcılığa sevk edildi. Bayraklı ilçesinde bulunan adliye binasının önünde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.
İzmir Adliyesi karşısındaki lokantada 1 kişinin ölümü 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltında bulunan 20 kişi savcılığa sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 2'si 18 yaşından küçük 20 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan 2 yaralının tedavisine devam edildiği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Karabağlar ilçesinde Lokman Çakar ile yoldan geçen motosikletli kurye Serkan Kara'nın hayatını kaybettiği 2020'deki silahlı kavgaya ilişkin İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın tarafları, 25 Eylül'deki duruşmanın ardından Bayraklı ilçesindeki adliye binası karşısında bulunan döner lokantasında karşı karşıya gelmişti.
Adliyede çevresinde paniğe neden olan silahlı kavgada 20 yaşındaki Umut Ertek hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.