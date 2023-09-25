İzmir Adliyesi önündeki restoranda çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetti. Polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde adliye önünde bulunan bir restorandaki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.



Olay, saat 12.00 sıralarında, İzmir adliyesi önünde bulunan bir restoranın 2'inci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2021 yılında Karabağlar ilçesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği cinayet davası ile ilgili taraflar restoranda karşı karşıya geldi. İki taraf arasında uzun namlulu silahlarla çatışma çıktı. Meydana gelen çatışmada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerini çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Olaya karışan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaralılar ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Meydana gelen çatışmada, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.



Olay yerinde polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri devam ederken, tedbir olarak özel harekat polisleri de bölgeye sevk edildi.