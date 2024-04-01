İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay ilk ziyaretini gerçekleştirdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk ziyaretin parti örgütüne gerçekleştirdi. Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve partililerle buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, ilk ziyaretini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı’na yaptı.

İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yönetimi ile bir araya gelen Tugay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Resmi olmayan sonuçlara göre 14 büyükşehir, 20 il, 337 ilçe ve 48 belde belediyesini kazanmış durumdayız. Toplamda 420 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’de kazanmış durumda” diye konuştu.

Cemil Tugay, seçim sürecinde gerçekleştirdikleri çalışma ve verdikleri destek için CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, il yönetimi ve partililere teşekkür etti. Görüşme sonrası Tugay ve Aslanoğlu bir basın açıklaması yaptı.

“GURUR DUYUYORUZ”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, şunları söyledi:

“Bundan sonra iktidar her sabah hangi gün gideceğini düşünerek güne uyanacaktır. Cumhuriyet Halk Partili tüm arkadaşlarımız için bir seçim biter, öteki seçimin başlangıç günüdür. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidara emin adımlarla ilerlediğini düşünüyoruz. Bu dönem boyunca partiyi, partinin emekçilerini, partili kimliğini hep üst planda tutan bir adayımız oldu. Onunla gurur duyuyoruz. İlk günden bu yana parti ile birlikte partili arkadaşları ile birlikte mücadele etmenin değerini çok iyi bildi. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini tüm vatandaşlarımıza da doyasıya yaşattı. Biz de yoldaşı olmaktan onur, gurur duyduğumuz Cemil Başkanımızı tebrik ediyoruz bir kez daha. İzmir’e çok yakışacaksınız başkanım. Cemil Başkanımız aynı zamanda adaylığı dönemi boyunca çok çalışkandı. Basmadık toprak bırakmadı. Kiraz’dan Bergama’ya, Kınık’tan Bayındır’a her yerde müthiş bir enerji, müthiş bir coşkuyla örgütlerimizle birlikte çalıştı. Emekleriniz için de çok teşekkür ederiz. Örgüte verdiği değerle ilk teşekkür ziyaretini il başkanlığına yaptı. Yolu açık olsun, yolumuz açık olsun.”

“CHP 420 BELEDİYE KAZANDI”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay ise şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten hepimize gurur veren ama aynı zamanda umut aşılayan bir sonuç elde ettik. Hem İzmir’de hem Türkiye’nin pek çok yerinde. Şu anda resmi olmayan sonuçlara göre 14 büyükşehir, 20 il, 337 ilçe ve 48 belde belediyesini kazanmış durumdayız. Toplamda 420 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’de kazanmış durumda. Açıkçası bizler ne kadar bu görevleri istediğimizi halkımıza anlatmaya çalıştık. Başarılı olmak için çok çalışmaya hazır olduğumuzu insanlarımıza anlatmak için çok çaba gösterdik. Ama yıllar içerisinde beklemediğimiz sonuçlar ala ala biz de açıkçası acaba beklemediğimiz bir sonuç olur mu diye endişe içerisindeydik. Ben İzmir’den her zaman emin oldum. Bunu konuşmalarımda anlattım. İzmir’de neyi temsil ettiğimizi biliyoruz. İzmir Cumhuriyetin kalesi olduğu için. Atatürk ilkelerine bağlı insanların kalesi olduğu için. Çağdaş yaşamı, laikliği benimsediği için, halk sosyal adaleti istediği için her zaman kendisini temsil etmeye en yakın parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ni tercih etmiştir. Bundan vazgeçmeyeceğini biliyorduk. O nedenle ben dünkü sonucu bekliyordum, emindim. Hayalimiz isteğimiz tüm ilçeleri kazanmaktı sadece 2 tane ilçeyi ne yazık ki küçük farklarla kaybettik. Ama şunu da gördüm 30 ilçede büyükşehir belediyesine en fazla oyu yine bana verdi halkımız. Bu teveccühleri için minnettarım.”

“BU GÜVENİN DEVAMINI DİLİYORUM”

Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bana verdikleri görevin anlamını biliyorum, gereğini yerine getireceğim. Biz bu görevleri tabii ki tek başımıza yapmıyoruz. Öncelikle belediye çalışanı arkadaşlarımızla ama arkamızda her zaman dev bir ordu gibi duran parti örgütümüz ile bize gönül veren seçmenlerimizle halkımız ile beraber yapıyoruz, bize inanan insanlarla beraber yapıyoruz bu görevleri. Hizmette adaletli olacağımızı defalarca dile getirdim. Bugün itibariyle benim için nereden ne kadar oy aldığımızın hiçbir önemi yok. Önümüzdeki dönem şehrimize vereceğimiz hizmetlerdir esas olan. Bize insanlarımızın verdiği bu sorumluluğun neleri kapsadığını gayet iyi biliyorum. Bu güvenin devamını diliyorum. Sabah Karşıyaka’da öğlen saatlerinde Alsancak’ta insanlarımızın arasında bulundum, biraz yürüdüm. Bir süredir kaybedilmiş olan umudu insanlarımızın yüzünde gördük, mutluluğu insanlarımızın gözünde gördük, bize dokunuşları, sarılışları çok farklıydı. Bunların hepsi çok özel, anlamları ve yükledikleri sorumluluklar çok büyük. Bunun gereği yerine gelecek. Türkiye çok büyük ve güzel bir ülke. Milletimiz çok iyi şeyleri hak ediyor. Üzerimize düşen şey çalışmak, çalışmak, çalışmak. İlkelerimizden asla ödün vermemek, dürüstlüğümüze bir gram leke sürdürmemek. Bu süreçte her biri ayrı ayrı çok değerli katkılar veren tüm parti üyelerimiz, Sayın İl Başkanımız ve ilk yönetimimiz nezdinde kutluyorum. Her birisine minnet borçluyuz, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde de bize verdikleri bu destek ve güveni boşa çıkartmamak ve mahcup etmemek için ne gerekiyorsa ben ve arkadaşlarım yapacağız.”

“OY HESAPLARINI BİR KENARA BIRAKTIK”

“Özellikle gençlerimizin bu umuda ihtiyacı olduğunun çok farkındayız. O nedenle çok çalışacağız. Bizden beklenen sorumluluğu yerine getireceğiz. En başta Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün tüm bireylerine, üyelerine, sandıklarda görev alan tüm vatandaşlarımıza, oy veren vermeyen tüm seçmenlere çok teşekkür ediyoruz. Güzel günlerin başlangıcı olsun dedik 1 Nisan. Güzel günlerin başlangıcı olduğuna yürekten inanıyorum. Hepimize kutlu olsun diyorum. Tüm Türkiye’ye tüm dostlara Türkiye’nin iyiliğini isteyen herkese selam olsun.”

Cemil Tugay bazı ilçelerde yaşanan oy oranın düşmesine ilişkin ise “Oy oranlarında çıkarmamız gereken bir sonuç varsa acaba bir mesaj mı veriliyor diye düşünmemiz gerekiyor. Neticede arkadaşlarımız görevlerine devam edecekler. Ben oradaki farklı adaylaşma ve dinamiklerin sonuçları olarak görüyorum. Bundan sonra biz seçimi geride bıraktık. Önümüzdeki dönemde sadece hizmet etme düşüncesi ile bakacağız oy hesaplarını bir kenara bıraktık” dedi.

“ADAYLARIMIZ ÇOK ÇALIŞTI”

“İlçe adaylarımız gerçekten çok çalıştılar" diyen Cemil Tugay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye genelinde 2 şeyden bahsedebiliriz. Birisi mevcut iktidardan, yönetim şeklinden çok büyük rahatsızlık var. İnsanlarımız adaletsizliğe uğradığını, Türkiye’nin kötüye gittiğini, insanlarımızın refah düzeyinin düştüğünü, yoksullaştıklarını, işsizliğin arttığını görüyor yaşıyorlar, emeklinin, çiftçinin, emekçinin durumu ortada. Bunu insanlar yaşıyor ve burada memnuniyetsizlik var. Ama diğer taraftan şunun da var olduğunun farkına varmak lazım. Muhalefet partilerine baktığınız zaman hemen hepsi küçüldüler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir oy artışı ile birinci parti oldu. Bu tamamen değişim hareketinden sonra, Cumhuriyet Halk Partisi’nin sadece kadrosu değil aynı zamanda söylemleriyle de halka ulaştığını gösteriyor. Bunun sadece İzmir’de değil, Kiraz’da Dokuzlar köyünde değil bütün Türkiye’de olduğunu unutmamak lazım. Ama bunun bize yüklediği sorumluluğun da farkındayız. Ülkemizi içinde bulunduğu bu sıkıntılardan açıkçası bu bataklıktan çıkaracağına inanıyorum partimizin. Burada genel başkanımızı özel olarak tebrik etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki onun önderliğinde milletvekillerimiz, parti meclisimiz, il örgütlerimiz ilçe örgütlerimiz herkes inanarak mücadele etti. Bunu 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra yaşamak bizim için çok değerli. Halkımızla tekrar buluştuk, kenetlendik. Önümüzdeki seçimi bekliyoruz bir taraftan. Ben bundan sonra iyi belediye başkanlığı yapacağım. Benimle beraber çalışan arkadaşlarımız yerel yönetimlerde üzerine düşeni yapacaklar. Milletvekillerimiz de daha çok çalışacak, parti örgütümüz de daha çok çalışacak. Biz yürekten inanıyoruz önümüzde ne zaman olacaksa o genel seçimi bekliyoruz. İktidarı alacağız ve Türkiye’deki o adil, insanlarımızın hak ettiği yönetimi, insanlara umut verecek yönetimi gerçekleştireceğiz.”