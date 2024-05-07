İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'işten çıkarma' iddialarına yanıt

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki şirketlerinde işten çıkarma iddialarına ilişkin büyükşehir belediyesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Söz konusu işlemler tamamen yasal çerçevede yürütülmektedir" denildi.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki şirketlerinde yaşanan 'işten çıkarma' iddialarıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bünyesindeki tüm kurumların emeğin hakkını savunan bir anlayışla yönetildiği, çalışanlarına insanca yaşam koşulları sunma konusunda üzerine düşen tüm görevleri yerine getirdiği tartışmasız bir gerçektir. Belediyemiz yasaların verdiği görev ve yetki doğrultusunda kamunun kaynaklarını doğru ve adil şekilde kullanma çabası içindedir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik tablonun yarattığı zorluklara rağmen kurumumuz hizmetlerini ve yatırımlarını aksatmadan yürütmektedir. Ancak sürdürülebilir bir yapının tesis edilmesi için mali disiplinin sağlanması gerekliliği de ortadadır" denildi.

Belediye ve iştiraklerinde ihtiyaç fazlası istihdam bulunduğu ve bu kişilerin önemli bir kısmının seçimin hemen öncesinde işe başladığı belirtilen açıklamada, "1 Ocak’tan sonra belediye ve iştiraklerinde toplam 1909 kişi işbaşı yaptırılmıştır. Ayrıca işbaşı yapmak için 912 kişiye ilave olarak çağrı yapıldığı ve işlemlerin başlatıldığı anlaşılmıştır. Yerel seçimin ardından mazbata alım sürecine kadar 1-6 Nisan tarihleri arasında da belediye iştiraklerinde 312 kişinin işbaşı yaptığı tespit edilmiştir. İhtiyaca yönelik alımlar konusunda olumsuz bir tasarrufta bulunulmamıştır. İhtiyaç fazlası olduğu, aranan kriterleri taşımadığı, işe başlama öncesi işlemlerinde eksiklikler saptanan yaklaşık 250 kişinin de çalıştırılmasının kurum açısından idari, hukuki ve mali yönden uygun olmadığı kanaati oluşmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada son olarak şunlar dile getirildi: "Söz konusu işlemler tamamen yasal çerçevede yürütülmektedir. Kişiye özel herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Belediyede istihdam ihtiyacı doğduğunda alımlarda, aranan kriterlere uyması halinde bu kişilere öncelik tanınacaktır. 4,5 milyon İzmirlinin hakkını korumak ve kurumumuzun faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak açısından yapılan uygulamanın siyasi gündem haline getirilme çabalarını dikkatle ve ibretle takip ediyoruz."