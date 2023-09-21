İzmir'de 19 yaşındaki genç silahlı çatışmada öldürüldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan çatışmada vurulan 19 yaşındaki Mustafa Akkavak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Akkavak ve kimliği henüz öğrenilemeyen arkasındaki kişi motosiklet ile seyir halindeyken, aralarında daha önceden husumet bulunan grup tarafından pusuya düşürüldü.

İki grup arasında başlayan silahlı çatışmada Akkavak ve arkadaşı olay yerinden kaçmaya çalıştı. Pusu kuran grubun art arda açtığı ateş sonucunda, Akkavak'ın koltuk altına mermi isabet etti.

Motosikletin kontrolünü kaybeden Akkavak, bir evin kapısına çarptı, daha sonra da arkadaşı ile birlikte yola savruldu. İddiaya göre Akkavak'ın vurulduğunu gören arkadaşı mahalledekilere "Kardeşim vuruldu, ambulans çağırın" diyerek olay yerinden kaçtı.

Mahalle halkının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Mustafa Akkavak, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Akkavak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akkavak'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ekipler olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Şüphelilerin yakalaması için başlatılan çalışmalar sürüyor.