İsmail Saymaz: Ayhan Bora Kaplan'ın tape'leri imha edilmiş

Gazeteci İsmail Saymaz, yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın, 2018-2019 yıllarındaki eylemlerinin kanıtları olan telefon konuşma kayıtlarının silindiği bilgisini paylaştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla bilinen çete lideri Ayhan Bora Kaplan’la ilgili soruşturmada tuhaf gelişmelerin yaşandığını belirterek, edindiği bilgileri paylaştı.

“Önceki gün yazmıştım. Kaplan’a 137 sayfalık ifadesinde, yöneltilen altı eylemden beşi 2018-2019 yılları arasında gerçekleşmişti. Kaplan’ın ifadesinden, örgütün o tarihte Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından izlendiği ve dinlendiği anlaşılıyor. Ve bu çerçevede elde elde edilen telefon konuşması dökümleri, takiplerde çekilen fotoğraflar ve sosyal medyadan indirilen görsellerin dört yıl sonra bugün Kaplan’a sorulduğu görülüyor” diyen Saymaz, “Görüştüğüm bir polis yetkilisi o tarihte Kaplan ve suç örgütüne yönelik üç soruşturma yürüttüklerini ancak savcılığın takipsizlik kararı verdiğini kaydediyor. Polis yetkilisi 17 silah yakalandığı halde dosyanın kapatıldığına dikkat çekerek, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman‘ı suçluyor” dedi.

Saymaz'ın bugün yayımlanan yazısının ilgili kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Kritik bir bilgiye ulaştım.



Kaplan'ın 2018-2019 yıllarındaki eylemlerinin kanıtları olarak sorguda yöneltilen tape'ler (telefon konuşma kayıtları) takipsizlik kararı verildiği için silinmiş.



Savcılığın elinde 2018-2019 yıllarına dair polis fezlekelerinden başka bir kanıt bulunmuyor.

İddiaya göre…



Savcılık eski fezlekelerdeki iddiaları, konuşmaları, fotoğrafları ve görselleri Kaplan ve diğer şüphelilere sordu. Hatta yöneltilen soruların da 2019'da hazırlananlar olduğu öne sürülüyor.

Görüştüğüm bir polis yetkilisi bu iddiayı doğruladı. Savcılık ve emniyetin elinde tape'lerin olmadığını, belki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'da bulunabileceğini kaydediyor. Tape'lerin orjinali bulunmadığı takdirde çözümlerin kanıt niteliği tartışmalı hale gelebilir. Ancak polis yetkilisi, soruşturmada gizli ve açık tanıkların olduğunu söylüyor.



Diğer taraftan, Kaplan'ın siciline ilişkin yeni bilgilerle ulaştım. Buna göre:



Kaplan, 2017'de Glock marka tabancayla yakalandı. Tahliye olduktan sonra, 17 Ekim 2018'de denetimli serbestlik için imzasını karakoldaki polise attırdığı saptandı. Kaplan, gözaltına alındı.



Kaplan, 20 Mart 2019'da A.T.'nin silahla vurulmasına ilişkin yakalandı. Ses kayıtlarına rağmen tutuklanmadı. Aynı yıl aracında Glock marka tabancayla gözaltına alındı."