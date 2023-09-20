Kaplan'ın villa ve araba hediye ettiği öne sürülen Yargıtay üyesi, 26 içeriği erişime engelletti

Yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın villa ve otomobil aldığı iddia edilen Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman, içinde kendi açıklamasının da yer aldığı 26 içerik için erişim engelli kararı aldırdı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu belirtilen ve yurtdışına çıkmak isterken gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan'ın tutuklanması gündemdeki yerini korurken, Kaplan'ın villa ve araba aldığı öne sürülen Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman, 26 içerik için erişim engelli kararı aldırdı.

Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği'nce alınan kararda T24 yazarı Tolga Şardan'ın, "Ayhan Bora Kaplan, hangi üst düzey yüksek yargı mensubuna villa ve lüks araç aldı?", "Ayhan Bora Kaplan, polis müdürlerinin görevden alınması için 5 milyonu kime verdi?" başlıklı yazılarının da yayından kaldırılmasına karar verildi.

KENDİ AÇIKLAMASINA DA ENGEL KARARI ALDIRDI

Ayrıca Kocaman, "villa ve araba aldığı iddiasını reddettiği, Kaplan ile birkaç dakika restoranda görüştüğü, Kaplan operasyonunun Soylu'ya yönelik bir operasyon olduğunu" söylediği haberi de yayından kaldırttı.



Ankara 9. Sulh Ceza Hâkimliği, Kocaman'ın 18 Eylül'deki başvurusunu, içeriklerin "basın hürriyeti sınırları kapsamında kaldığını" değerlendirerek reddetti.

Kocaman'ın avukatı ret kararına itiraz ederken, dosya 19 Eylül'de Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderildi.

İtirazı kabul eden Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği ise kararın gerekçesi olarak, "Talep edenin hâlâ görevde yüksek yargı mensubu olduğu, içeriklerde yer alan paylaşımların isim ve soy isim rumuzlanmadan ve fotoğraf paylaşımı yapılarak yayınlandığı, özel hayatın gizliliği gereği kişinin hedef haline getirilerek kişilik haklarına saldırı oluşturabileceği"ni öne sürdü.

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NE OLMUŞTU?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu ve onun döneminde korunup kollandığı iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ın poliste alınan ‘kayıt dışı ifadesinde’, yüksek bir yargı mensubuna Ankara'da villa ve bir otomobil aldığını söylediği öne sürülmüştü. Çete lideri olmaktan tutuklanan Kaplan'ın ifadesinde, villa ve araba aldığı kişinin evlendiği gün Saray'a çıkan Yargıtay üyesi ve eski Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman olduğunu söylediği de iddia edilmişti.

Açıklama yapan Yüksel Kocaman şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sosyal, görsel ve yazılı medya yolu ile bu haksız, lekeleyici ve mesnetsiz yalanları yazan, yaygınlaştıran kötü niyetli herkesle ilgili olarak suç duyuruları yapılıp, manevi tazminat davaları açarak hem kendimin ve ailemin hem de mensubu olmaktan gurur duyduğum yargının onurunu koruyacağım"