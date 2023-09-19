Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması

Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman, Ayhan Bora Kaplan'ın kendisine otomobil ve ev satın aldığı iddiaları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu öne sürülen ve suç örgütü lideri olma suçlamasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın villa ve otomobil aldığı iddia edilen Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman, yazılı açıklama yayımladı. Kocaman, "Haksız, lekeleyici, mesnetsiz iddiaları yazan kişilere" suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

Yargıtay Üyesi ve eski Ankara Başsavcısı Kocaman, "Çayyolu'nda evim yoktur, Esenboğa yolundaki bayiden hiçbir zaman lüks araç almadım" dedi.

Kocaman, iddiaların kamuoyunda tartışılmaya devam etmesi üzerine bir de yazılı açıklama yayımladı. Kocaman, açıklamasında, "Sosyal, görsel ve yazılı medya yolu ile bu haksız, lekeleyici ve mesnetsiz yalanları yazan, yaygınlaştıran kötü niyetli herkesle ilgili olarak suç duyuruları yapılıp, manevi tazminat davaları açarak hem kendimin ve ailemin hem de mensubu olmaktan gurur duyduğum yargının onurunu koruyacağım" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu ve onun döneminde korunup kollandığı iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ın poliste alınan ‘kayıt dışı ifadesinde’, yüksek bir yargı mensubuna Ankara'da villa ve bir otomobil aldığını söylediği ortaya çıktı. Çete lideri olmaktan tutuklanan Kaplan'ın ifadesinde, villa ve araba aldığı kişinin evlendiği gün Saray'a çıkan Yargıtay üyesi ve eski Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman olduğunu söylediği öne sürüldü.

Geçtiğimiz hafta da Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuşan Yüksel Kocaman, "Oturduğum evi 2020'de iki taksitle aldım. Ben hukukçuyum ezbere işlere girmem" demişti.