İzmir'de afişli eylem: "Bu kuryenin canı 27 bin 300 TL"

Motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a para cezası verilmesini protesto eden kuryeler motorlarının arkasına “Bu kuryenin canı 27.300 TL” yazılı afişler astı.

İstanbul Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a "taksirle ölüme neden olma" suçundan 27 bin 300 lira para cezası verilmesine tepki gösteren motokuryeler, motorlarının arkasına afiş astı.

Gazete Duvar'ın haberine göre İzmir'de de çeşitli firmalarda çalışan kuryeler, motorlarına “Bu kuryenin canı 27.300 TL” yazılı afişler astı.

Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Hapis cezası adli para cezasına çevrilen Mahmud, 27 bin 300 lira para cezası ödeyecek.