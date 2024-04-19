İzmir'de bıçaklı kavgada arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir parkta çıkan bıçaklı kavgada arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kenan Efe Aytekin'in (18) bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ö.B.O'nun (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çahabey Mahallesi Ömür Cebeci Parkı'nda 14 Nisan'da Kenan Efe Aytekin ile arkadaşı Ö.B.O. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Aytekin ve Ö.B.O. bıçakla birbirini yaralamıştı.

Arkadaşları tarafından otomobille Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Aytekin hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Ö.B.O. ise tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.