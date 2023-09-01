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İzmir'de bir hemşire "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı

İzmir'de cumhurbaşkanına hakaret ettiği öne sürülen bir hemşire tutuklandı.

Güncel
  • 01.09.2023 17:32
  • Giriş: 01.09.2023 17:32
  • Güncelleme: 01.09.2023 17:37
Kaynak: AA
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İzmir'de bir hemşire "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklandı
Fotoğraf: Depophotos

İzmir'de, sosyal medyada "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan E.K., cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 'takma adla, küfür de içeren ifadeler kullanarak' cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği sosyal medya kullanıcısının yakalanması için soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şahsın, bir hastanede hemşire olarak görev yapan E.K. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan E.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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