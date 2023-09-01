Erdoğan, "iki hususa önem veriyoruz" dedi, yeni anayasa için tarih verdi

Yeni adli yıl için gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Erdoğan, yeni anayasa için Meclis'in açılacağı ekim ayını işaret etti. Cumhuriyet'in 100. yılına vurgu yapan Erdoğan, bu tarihe yaklaşırken iki hususa büyük önem verdiklerini söyledi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'nda gerçekleşen 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı, açıklamalarda bulundu.

Bu seneki adli yıl açılışı ile ilgili Cumhuriyet'in 100. yılına vurgu yapan Erdoğan, bu dönemde iki hususa büyük önem verdiklerine değindi.

Erdoğan, "İlki, bizlere semalarını ezanlarımız ve bayraklarımızın süslediği, üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir vatan bırakan kahramanların aziz hatıralarına sahip çıkmaktır. Geçtiğimiz hafta, 25 Ağustos'ta Ahlat'ta, ertesi gün Malazgirt'te, ardından 30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediğimiz törenlerde bu konudaki hassasiyetimizi gösterdik. İkincisi, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine doğru yürürken, bugün nerede olduğumuzun kapsamlı ve objektif bir değerlendirmesini yapmaktır" diye konuştu.

"ELEŞTİREL YÖNÜ DAHA AĞIR BASAN SORULAR SORACAĞIZ"

Erdoğan, siyasetten hukuka, ekonomiden sosyal ve beşeri hayata kadar her alanda bir muhasebeye yönelmek gerektiğini söyleyerek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Cumhuriyetimizi korumayı ve yüceltmeyi ancak tarihin kantarına çıkarak, doğrusu ve yanlışıyla, eksiği ve fazlasıyla kendimizi tartarak başarabiliriz. Coğrafyamızdaki devletler silsilemizin son temsilcisi Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı'na dönüştürmenin yolu hamasetten değil hatalarımızdan ders çıkarıp, başarılarımızdan ilham almaktan geçiyor. Bu anlayışla, hiçbir komplekse kapılmadan, cesaretle sorunlarımızın üzerine gidecek, kazanımlarımızı koruyacak ve eksikleri telafi edeceğiz. Sadece belirtilerle, tezahürlerle, şekli unsurlarla uğraşmayacağız, daha ziyade meselenin özüne odaklanacak, teşhisi doğru yapacak ve tüm meselelerimize kalıcı çözümler bulacağız. Hedeflerimize giderken ihtiyacımız olan dinamizme kavuşmak için daha cesur, daha net, eleştirel yönü daha ağır basan sorular sorarak, yolumuza devam edeceğiz."

YARGI ELEŞTİRİLERİNİ HEDEF ALDI

Erdoğan, son dönemde, yurttaşın yargı süreçleri ve kararlarıyla ilgili kanaatlerini "manipüle etmeye yönelik algı kampanyalarının arttığını" iddia etti.

Yargıya yönelik eleştirileri "ideolojik aidiyetlerine göre eğip bükmek" olarak değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Yargıtaydan istinafa ve ilk derece mahkemelerine varıncaya kadar milletimizin yargıdan beklentisi, 'adil kararın makul sürede verilmesidir. Adalet ise ancak mahkeme salonlarında tecelli eder. Sokağa, televizyon ekranlarına ve sosyal medya mecralarına taşınan adalet, hukuka olan güveni zedeler ve zamanla yok eder. Eline mikrofonu veya klavyeyi alan birilerinin, mahkeme kararlarını kendi arzuları ve ideolojik aidiyetlerine göre eğip bükerek yorumlaması hatta daha da ileri giderek hüküm vermesi doğru değildir."

YENİ ANAYASA MESAJI

Törende yaptığı konuşmada 'yeni anayasa' mesajı veren Erdoğan, "Meclis'in açılışıyla birlikte Türk demokrasisini yeni bir anayasaya kavuşturmak için girişimlerimizi tekrar başlatacağız" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: "Siyasi partiler, yüksek mahkemeler, üniversiteler, devlet kurumları, barolar ve milletimizin her ferdini sürece katkı vermeye davet ediyorum."