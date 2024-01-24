İzmir'de camı kırarak eve giren şahıs 12 yaşındaki çocuğu öldürdü, annesini ağır yaraladı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde kapının camını kırarak içeri giren bir şahıs, 12 yaşındaki kız çocuğunu ve çocuğun annesini bıçakla yaraladı. Kız çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan anne hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki evde 12 yaşındaki kız çocuğu bıçakla öldürüldü, çocuğun 34 yaşındaki annesi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'ndeki müstakil eve dış kapının camını kırarak giren zanlı, evde ikamet eden Suzan Ediz (34) ile Behiye Ediz'i (12) bıçakla yaraladı.

Şüphelinin kaçmasının ardından anne-kız, yardım istemek için sokağa çıktı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen 12 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan anne İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.