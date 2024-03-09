İzmir'de Kadınlar Günü'nde cinayet: Anne ile kızı tanımadıkları bir erkeğin saldırısına uğradı

İzmir'de, O.T. ile kızı İlayda Alkan, parkta otururken tanımadıkları bir erkeğin saldırısına uğradı. 20 yaşındaki İlayda Alkan hayatını kaybederken, anne O.T., ağır yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'in Konak ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Y.Y., isimli erkek tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan anne ağır yaralandı, kızı ise hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 23.40 sıralarında Konak Metro yakınında meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Y.Y. parkta bankta oturan tanımadığı anne O.T. ile kızı İlayda Alkan'a bıçakla saldırdı.

Zanlı Y.Y., anne ve kızını defalarca bıçakladı. Olay yerinden kaçmaya çalışırken kendisini de suç aletiyle yaralayan Y. Y., polis ekipleri tarafından yakalandı.

İLAYDA ALKAN HAYATINI KAYBETTİ, ANNE AĞIR YARALI

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan anne-kız, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

20 yaşındaki İlayda Alkan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, hayati tehlikesi bulunan anne O.T.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Y.Y.' nin bir devlet hastanesinde çalışan memur olduğu ve olay yerinde ikinci bir bıçak daha bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alının zanlı emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.