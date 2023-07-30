İzmir'de Kemalpaşa ve Güzebahçe'de orman yangını

İzmir'in Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçelerinde orman yangını çıktı. Her iki yangına da İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangına müdahale etti. İzmir’de öğle saatlerinde Kemalpaşa ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, Güzelbahçe ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Güncel 30.07.2023 12:46 Giriş: 30.07.2023 12:46

Güncelleme: 30.07.2023 14:06 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA