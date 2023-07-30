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İzmir'de Kemalpaşa ve Güzebahçe'de orman yangını

İzmir'in Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçelerinde orman yangını çıktı. Her iki yangına da İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangına müdahale etti. İzmir’de öğle saatlerinde Kemalpaşa ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, Güzelbahçe ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Güncel
  • 30.07.2023 12:46
  • Giriş: 30.07.2023 12:46
  • Güncelleme: 30.07.2023 14:06
Kaynak: AA
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İzmir'de Kemalpaşa ve Güzebahçe'de orman yangını
Fotoğraf: AA

İzmir'in Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçelerinde çıkan orman yangını çıktı. 

Kemalpaşa ilçesi Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, Güzelbahçe ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde ise yerleşim birimleri yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İzmir Güzelbahçe'de yerleşim birimleri yakınında çıkan yangın / Fotoğraf: AA

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma başlatıldı.

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