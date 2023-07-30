İzmir'de Kemalpaşa ve Güzebahçe'de orman yangını
İzmir'in Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçelerinde orman yangını çıktı. Her iki yangına da İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangına müdahale etti. İzmir’de öğle saatlerinde Kemalpaşa ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, Güzelbahçe ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçelerinde çıkan orman yangını çıktı.
Kemalpaşa ilçesi Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, Güzelbahçe ilçesindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Güzelbahçe ilçesi Yaka Mahallesi'nde ise yerleşim birimleri yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma başlatıldı.