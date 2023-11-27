İzmir'de maganda kurşunu can aldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde asker eğlencesinde maganda kurşununun hedefi olan 51 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde asker eğlencesinde maganda kurşununun hedefi olan 51 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay dün, ilçeye bağlı Alaşarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Askere gidecek olan bir genç için düzenlenen eğlencede, tabancayla ateş açıldı. Bu esnada bir merminin isabet ettiği Erkan Günay (51), yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Günay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili H.A.I. ve Ü.Ç. adlı 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.