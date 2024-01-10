İzmir'de memurların TİS görüşmesi tıkandı

Tüm Bel-Sen ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında toplu sözleşme görüşmeleri başladı. İşveren tarafı görüşmede 3 aylık dönem için sözleşmenin aynı şekilde imzalanması istedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin masayı terk etmesi üzerine görüşme yarım kaldı.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU Genel Müdürlüklerinde görevli kamu emekçileri ile bu işyerlerinde örgütlü Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İzmir Şubesi arasındaki yaklaşık 7 bin memuru ilgilendiren toplu iş sözleşmesi süreci krizle başladı. Masada yaşanan gerginlik sonrası Büyükşehir temsilcisi masadan kalkarken, sendika sürece tepki gösterdi.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu sürece tepki gösterirken, masaya geri dönülmesi çağrısında bulundu.

"SUDAN BİR SEBEP İLE TOPLU SÖZLEŞME MASASI TERK EDİLDİ"

Sendika tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi İdaresi tarafından 3 aylık dönem için 2023 yılı toplu sözleşmesinin aynı koşullarla devam etmesi yönünde bir görüş olduğunun tarafımıza bildirilmesi üzerine 28 Aralık 2023 tarihinde Sn. Tunç Soyer ile yaptığımız görüşmede kazanımı olmayan bir toplu sözleşmenin imzalanmasının mümkün olmadığı sendikamızca ifade edilmiş ve tarafımıza görüşmelerin ivedilikle başlayacağı taahhüt edilmiştir. Toplu sözleşmenin ilk görüşmesi için sendikamız ve işveren heyetinin hazır bulunduğu toplantıda toplu sözleşme sürecine ilişkin görüşümüz şube başkanımız tarafından ifade edildikten sonra; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sn. Barış Karcı tarafından 3 aylık dönem için sözleşmenin aynı şekilde imzalanması görüşü tekraren ifade edilerek görüşme heyetindeki bir arkadaşımızın gülümsemesi gibi sudan bir sebep ile toplu sözleşme masası terk edilmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda emekçilerin gözünün kulağının toplu sözleşme görüşmelerinde olduğu bir dönemde toplu sözleşme masasının terk edilmesi ve emekçilerin taleplerinin görmezden gelinmesi tarafımızca kabul edilemez. Gelinen noktada; emekçilerin iradesinin esas alınacağı toplu sözleşme masasının ivedilikle kurulması ve toplu sözleşme masası kurularak taleplerimizin karşılanmasına kadar geçecek süre içerisinde her türlü demokratik hakkımızı kullanacağımızı; pandemi dönemini de kapsayan 3 yılı aşkın bir süredir belediye hizmet binası dahi olmadan tüm zorluklara rağmen hizmet üretmeye devam eden belediye emekçileri başta olmak üzere tüm demokratik kamuoyuna ilan ediyoruz."