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İzmir'de metro ve tramvay seferlerine seçim düzenlemesi

İzmir Metro A.Ş, seçim günü için metro ve tramvay seferlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu.

Yerel Seçim 2024
  • 26.03.2024 14:37
  • Giriş: 26.03.2024 14:37
  • Güncelleme: 26.03.2024 15:02
Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'de metro ve tramvay seferlerine seçim düzenlemesi

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de seçim günü ulaşım sorunlarının yaşanmaması için metro ve tramvay seferlerinde düzenlemeye gitti. Belediye, planlamayı sosyal medyadan duyurdu.

Metro ve tramvay için seçim günü sefer planı şöyle:

İzmir metrosu sefer planı:

03:30-06:00 15 dakika
06:00-00:20 7.5 dakika
00:20-01:00 20 dakika
01:00-05:00 60 dakika

Konak Tramvayı sefer planı:

03:30-06:00 15 dakika
06:00-11:00 10 dakika
11:00-21:00 7,5 dakika
21:00-00:20 10 dakika
00:20-01:00 20 dakika
01:00-05:00 60 dakika

Karşıyaka/Çiğli Tramvayı sefer planı:

03:30-06:00 15 dakika
06:00-00:20 10 dakika
00:20-05:20 60 dakika

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