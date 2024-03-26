İzmir'de metro ve tramvay seferlerine seçim düzenlemesi
İzmir Metro A.Ş, seçim günü için metro ve tramvay seferlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu.
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi de seçim günü ulaşım sorunlarının yaşanmaması için metro ve tramvay seferlerinde düzenlemeye gitti. Belediye, planlamayı sosyal medyadan duyurdu.
Metro ve tramvay için seçim günü sefer planı şöyle:
İzmir metrosu sefer planı:
03:30-06:00 15 dakika
06:00-00:20 7.5 dakika
00:20-01:00 20 dakika
01:00-05:00 60 dakika
Konak Tramvayı sefer planı:
03:30-06:00 15 dakika
06:00-11:00 10 dakika
11:00-21:00 7,5 dakika
21:00-00:20 10 dakika
00:20-01:00 20 dakika
01:00-05:00 60 dakika
Karşıyaka/Çiğli Tramvayı sefer planı:
03:30-06:00 15 dakika
06:00-00:20 10 dakika
00:20-05:20 60 dakika
31 Mart 2024 Pazar günü Mahalli İdari Genel Seçimlerinde İzmir Metrosu, Karşıyaka, Çiğli ve Konak Tramvaylarında aşağıda yer alan sefer planı uygulanacaktır.— İzmir Metro A.Ş. (@izmir_metro) March 26, 2024
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. #seferplanı #secim2024 pic.twitter.com/ESg0mXGFdL