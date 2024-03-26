İzmir'de metro ve tramvay seferlerine seçim düzenlemesi

İzmir Metro A.Ş, seçim günü için metro ve tramvay seferlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu.

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek üzere 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de seçim günü ulaşım sorunlarının yaşanmaması için metro ve tramvay seferlerinde düzenlemeye gitti. Belediye, planlamayı sosyal medyadan duyurdu.

Metro ve tramvay için seçim günü sefer planı şöyle:

İzmir metrosu sefer planı:

03:30-06:00 15 dakika

06:00-00:20 7.5 dakika

00:20-01:00 20 dakika

01:00-05:00 60 dakika

Konak Tramvayı sefer planı:

03:30-06:00 15 dakika

06:00-11:00 10 dakika

11:00-21:00 7,5 dakika

21:00-00:20 10 dakika

00:20-01:00 20 dakika

01:00-05:00 60 dakika

Karşıyaka/Çiğli Tramvayı sefer planı:

03:30-06:00 15 dakika

06:00-00:20 10 dakika

00:20-05:20 60 dakika