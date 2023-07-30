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İzmir'de orman yangını: İzmir-Çeşme Otoyolu çift taraflı ulaşıma kapatıldı

İzmir'de Urla'da otoyolda seyreden otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi devam ederken, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun tedbir amaçlı çift taraflı ulaşıma kapatıldığı aktarıldı.

Güncel
  • 30.07.2023 15:46
  • Giriş: 30.07.2023 15:46
  • Güncelleme: 30.07.2023 15:51
Kaynak: AA
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İzmir'de orman yangını: İzmir-Çeşme Otoyolu çift taraflı ulaşıma kapatıldı
Fotoğraf: AA

Urla'da, otoyolda seyreden bir otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

İzmir-Çeşme Otoyolu üzerindeki Zeytinler kavşağı mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü tarafından güvenlik şeridine çekilen otomobildeki yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi Güzelbahçe ilçesi Yaka mahallesinde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü askeri olmak üzere 12 helikopter, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale ediliyor.

Yangının rüzgarın etkisiyle yolun karşı tarafına da sıçraması üzerine İzmir-Çeşme Otoyolu güvenlik amaçlı çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.

Otoyol üzerinden İzmir'den Çeşme istikametine giden araçlar Mordoğan yol ayrımında, Çeşme'den İzmir istikametine seyreden araçlar da Zeytinler kavşağından İzmir-Çeşme kara yoluna yönlendiriliyor. Kara yolunda uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözleniyor.

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