İzmir'de otomobilden ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, saat 12.30 sıralarında, Burak Y'ye ait otomobilde çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangın yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

İzmir’in makilik alandaki yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi Gölcük yolunda Burak Y'ye ait otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangın nedeniyle kullanılmaz hale gelen otomobildeki yolcuların yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Otomobil yangının büyüyüp makilik alana sıçraması sonrası bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.