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İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen bir kişi öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Güncel
  • 22.10.2023 22:47
  • Giriş: 22.10.2023 22:47
  • Güncelleme: 22.10.2023 22:49
Kaynak: AA
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen bir kişi öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Nişan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evde, pet şişede sahte içki bulundu.

Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Nişan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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