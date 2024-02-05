İzmir'de şaşırtan seçim anketi: 2 aday arasında 3,5 puan var

ORC Araştırma, "CHP'nin kalesi" olarak bilinen İzmir'deki büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı. Ankete göre CHP'nin adayı Cemil Tugay ile Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ arasında 3,5 puan fark var.

ORC Araştırma'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yaptığı anketin sonuçları şaşırttı. Anket sonuçlarına göre CHP, DEM Parti ve İYİ Parti'nin adaylarının tamamı kendi partilerinin aldığı oyların altında kalırken Cumhur İttifakı'nın adayı ise kararsızlar dağıtılmadan ittifak oylarından 3,7 puan fazla aldı.

1-3 Şubat tarihlerinde 2,650 kişi ile yapılan anketin sonuçlarına göre oy dağılımı şöyle oluştu:

Cemil Tugay (CHP): %38,2

Hamza Dağ (AKP): %34,7

Ümit Özlale (İYİ Parti): %8,6

DEM Parti adayı: %5,9

Naşit Birgüvi (Zafer Partisi): %1,9

Diğer: %2,1

Kararsız: %8,6

Anket sonuçlarına göre muhalefetteki bütün partiler yaklaşık 3 puan gerilemiş durumda. Cumhur İttifakı ise mayıs ayında yapılan seçim sonuçlarına göre oylarını 3,7 puan artırmış.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / İZMİR



İzmir’de yaşayan seçmenlere, şu anki oy verme eğilimlerini ölçmek amacıyla "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?"

sorusu yöneltilmiştir.



Araştırma sonuçlarına göre;

▪︎ Cemil Tugay %38,2

▪︎ Hamza Dağ %34,7 pic.twitter.com/BcL7ViJqwL — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) February 5, 2024

MUHALEFETTE DİKAKT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Mayıs ayında yapılan seçimlerde CHP %41,5, AKP %24,6, İYİ Parti %11,6, YSP (DEM Parti) %7,4 oy almıştı.

Anket sonuçlarına göre CHP 3,3 puan, İYİ Parti 3 puan, DEM Parti 1,5 puan kaybetmiş durumda. Cumhur İttifakı'nın yüzde 31 olan oyu ise kararsızlar dağıtılmadan 3,7 puan artmış.

Mayıs ayında yapılan milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı %31, Millet İttifakı %52, Emek ve Özgürlük İttifakı ise %10 oy almıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu %63, Erdoğan %31,5, Sinan Oğan %4,7 alırken ikinci turda ise Kılıçdaroğlu %67, Erdoğan %32,8 almıştı.