İzmir'de tüm vapur seferleri iptal edildi

İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm vapur seferleri geçici olarak iptal edildi.

Güncel 07.01.2024 10:18 Giriş: 07.01.2024 10:18

Güncelleme: 07.01.2024 10:22 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA