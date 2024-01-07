İzmir'de tüm vapur seferleri iptal edildi
İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm vapur seferleri geçici olarak iptal edildi.
Kaynak: AA
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.
Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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