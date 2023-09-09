İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Göleti yakınında öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer ile müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken bölgeye yakın noktadaki Adnan Menderes Havalimanı'nda hava trafiği bir süreliğine aksadı.
Dumanın azalmasının ardından hava ulaşımı normale döndü.