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İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Güncel
  • 09.09.2023 16:51
  • Giriş: 09.09.2023 16:51
  • Güncelleme: 09.09.2023 16:55
Kaynak: AA
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İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Göleti yakınında öğle saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken bölgeye yakın noktadaki Adnan Menderes Havalimanı'nda hava trafiği bir süreliğine aksadı.

Dumanın azalmasının ardından hava ulaşımı normale döndü.

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